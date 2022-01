In Italia 197.552 nuovi casi e 184 vittime, positività al 16,2%. Figliuolo: over 50, ieri prime dosi triplicate Coronavirus in Italia, i dati sui contagi nel report del ministero della Salute dell’8 gennaio e l’aggiornamento del commissario sulla campagna vaccinale.

Sono 197.552 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel report di sabato 8 gennaio. Ieri erano stati 108.304. Le vittime sono invece 184, mentre ieri erano state 223. Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, contro i 492.172 di ieri. Il tasso di positività è al 16,2% , in calo rispetto al 22% di ieri. Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.930, ovvero 339 in più rispetto a ieri.

Aggiornamenti anche sulla campagna vaccinale. Venerdì 7 gennaio sono state somministrate 65 mila prime dosi di vaccino, un valore del 60% superiore rispetto alla media giornaliera registrata nella settimana precedente. Lo evidenzia la struttura del commissario Francesco Figliuolo. Con riferimento alla fascia di età over 50, quella interessata dall’obbligo vaccinale introdotto dal nuovo decreto, il dato di ieri - pari a 15.239 - rappresenta il triplo di quello medio registrato nei sette giorni precedenti , pari a circa 5.500 prime somministrazioni al giorno.

