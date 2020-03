In Italia 42.681 malati di coronavirus

Oltre 6 mila guariti: in Lombardia 2.139 Sono complessivamente 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.821. Guariti a quota 6.072.

Sono 6.072 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 943 in più di ieri. L’ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 689. «Registriamo purtroppo anche 793 decessi, ricordo che noi conteggiamo tutti e non facciamo distinzione per e con Coronavirus, con un numero complessivo che sale a 4.825», ha dichiarato Borrelli. Sono complessivamente 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 53.578. In Lombardia, come dichiarato dall’assessore Giulio Gallera, sono invece 25.515 i casi positivi, con un aumento di 3.251; 8.258 gli ospedalizzati, più 523. Cresce anche il numero dei dimessi, che sono arrivati a 2.139.

