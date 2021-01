In Italia 455 mila vaccinazioni

La Lombardia a quota 46.500 Covid, sono 455.203 le vaccinazioni in Italia somministrate venerdì 8 gennaio.

Ha raggiunto quota 455.203 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia venerdì 8 gennaio, è stato quindi somministrato il 49,6% delle dosi consegnate. È quanto si legge nel report aggiornato alle 20,06 sul sito web del ministero. Le regioni con la maggior percentuale di dosi somministrate su dosi consegnate sono il Veneto (70%), il Lazio (63%) e la Toscana (70%). La Lombardia, al 28% nell’ultimo rilevamento nazionale che segnalava 43 mila somministrazioni, ha nel frattempo raggiunto il 30%. «Nelle strutture sanitarie della Lombardia - scrive la Regione in una nota diffusa in serata - nella giornata di oggi sono state effettuate 12.000 vaccinazioni anti Covid. Il dato complessivo sale, quindi, a oltre 46.500 somministrazioni dall’inizio della campagna. I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno completando in queste ore, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svolta oggi».

