In Lombardia +3.267 casi, a Bergamo 195

Il tasso di positività sale al 13 per cento

A fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi contagiati, con un tasso di positività che risale al 13% (sabato era al 10%). In crescita i ricoveri sia in terapia intensiva (+3, in totale 459) che negli altri reparti (+21, in totale 3.598).