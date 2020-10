In Lombardia 7.339 positivi, 57 decessi

Terapia intensiva +53, a Bergamo 135 casi Sono 7.339 i positivi di giovedì 29 ottobre con un numero molto alto di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo, rispetto a mercoledì 28 ottobre, pari al 17,1%. I guariti e dimessi sono +804.

I dati di giovedì 29 ottobre:

tamponi effettuati: 42.684, totale complessivo: 2.850.943

i nuovi casi positivi: 7.339 (di cui 242 «debolmente positivi» e 45 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 92.567 (+804), di cui 3.879 dimessi e 88.688 guariti

in terapia intensiva: 345 (+53)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.355 (+283)

i decessi, totale complessivo: 17.414 (+57)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.211, di cui 1.393 a Milano città;

Bergamo: 135;

Brescia: 382;

Como: 573;

Cremona: 138;

Lecco: 141;

Lodi: 93;

Mantova: 105;

Monza e Brianza: 930;

Pavia: 317;

Sondrio: 176;

Varese: 920.

