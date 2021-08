In ospedale con il Green pass, al «Papa Giovanni» visite a giorni alterni ai pazienti ricoverati Asst Papa Giovanni XXIII: a Bergamo e San Giovanni Bianco da venerdì 6 agosto saranno ripristinate le visite ai pazienti ricoverati. Consentite solo con Green pass e documento d’identità, ad una sola persona, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 18 e a giorni alterni, in base al numero del posto letto, pari o dispari, assegnato alla persona ricoverata.

Da venerdì 6 agosto sarà possibile tornare a far visita ai pazienti ricoverati nei reparti dell’Ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo e di San Giovanni Bianco, ma solo se in possesso della Certificazione verde (Green pass), come evidenziato dalle indicazioni di Regione Lombardia. L’Asst Papa Giovanni XXIII sta ultimando la definizione di un nuovo regolamento sugli accessi che verrà reso pubblico entro l’inizio della prossima settimana, non appena terminate le necessarie azioni organizzative interne, volte a garantire il rispetto delle regole e a tutelare la salute di tutti coloro i quali frequentano l’ospedale. Già a partire da venerdì saranno comunque ripristinate le visite ai pazienti ricoverati: saranno possibili solo per i soggetti muniti della Certificazione verde e di un documento d’identità, consentite ad una sola persona, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 18 e a giorni alterni, in base al numero del posto letto, pari o dispari, assegnato alla persona ricoverata. Per le aree di Pronto Soccorso, resta inibito l’accesso agli accompagnatori dei malati che necessitano di questo servizio, ad eccezione di situazioni particolari che vengono valutate dal personale, come avviene già ora.

