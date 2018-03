In Regione con Attilio Fontana

I bergamaschi nel toto-assessori Sono almeno tre i bergamaschi in pole position per la Giunta regionale guidata da Attilio Fontana.

A partire da Giovanni Malanchini, new entry in Consiglio regionale e primo per preferenze (6.197) della Lega. Su L’Eco di Bergamo dell’8 marzo ancora due pagine di analisi politica, in riferimento alle elezioni di domenica 4 marzo. Con tutti i toto-assessori made in Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA