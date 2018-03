In tram da Bergamo a Villa d’Almè

Il ministero riapre i finanziamenti Entro fine anno dovrà essere presentato lo studio di fattibilità per la T2. Obiettivo? Aprire il cantiere nel 2020.

Il ministero delle Infrastrutture ha esteso anche alle città sopra i 100 mila abitanti la possibilità di attingere ai fondi di «Connettere l’Italia» per finanziare le infrastrutture strategiche per la mobilità in Italia. Una buona notizia per il tram Bergamo - Villa d’Almè: entro fine anno dovrà essere presentato lo studio di fattibilità per la T2. Obiettivo? Aprire il cantiere nel 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA