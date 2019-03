In Trentino per seguire la nipote sciatrice

Architetto di Branzi muore nel sonno Gino Midali, settant’anni, è stato stroncato da un malore a Folgaria. Professionista noto. Conosciuta anche la famiglia, che ha fondato e gestisce la «Latteria Sociale» di Branzi.

Era a Folgaria, in Trentino, per seguire la gara della nipote Roberta Midali, sciatrice professionista arruolata nel Centro sportivo olimpico dell’Esercito e sabato 16 in competizione alla Coppa Europa. Ma nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 Gino Midali, architetto settantenne di Branzi, è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Professionista molto noto sia a Bergamo, dove ha operato a lungo nel suo studio di architettura, sia in alta Valle Brembana, appartenente alla famiglia Midali che ha fondato e gestisce la «Latteria Sociale» di Branzi, Gino Midali era celibe e, dopo la pensione, era tornato a vivere nel paese d’origine, dove comunque portava avanti ancora l’attività di architettura.

I funerali di Gino Midali saranno celebrati lunedì 18, l’orario sarà stabilito domenica 17, quando il feretro sarà riportato a Branzi, dove sarà allestita la camera ardente nella casa dove l’architetto viveva, in via San Rocco 41.

© RIPRODUZIONE RISERVATA