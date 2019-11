In valigia con 77.000 euro non dichiarati

Scoperto a Orio, sequestrati 33mila La legge impone di dichiarare il trasporto di contante superiore ai 10mila euro.

Nel corso dell’attività di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), in servizio al reparto viaggiatori della Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio, hanno individuato, con la collaborazione della Guardia di Finanza, un cittadino sloveno in arrivo dalla Spagna in possesso di 77.526 euro non dichiarati.

Nel rispetto della normativa valutaria vigente, che stabilisce l’obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro, si è provveduto al sequestro del 50% dell’eccedenza, pari a 33.763 euro.

