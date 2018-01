In vendita i biglietti a Dortmund

Ecco come comprarli on line Sale l’attesa per il match di Europa League che il 15 febbraio opporrà l’Atalanta al Borussia.

Da 18,90 (ma nella curva di casa) a 79,90 euro. I biglietti per chi intende andare a Dortmund a godersi l’Atalanta nei sedicesimi di Europa League il 15 febbraio (ore 19 al Signal Iduna Park) sono in vendita on line sul sito della società tedesca. Non ci sono limitiazioni di settori per i tifosi bergamaschi, ma per questioni di opportunità è forse meglio evitare la SudKurve, tradizionale (e bollente) ritrovo dello spettacolare tifo giallonero. Esclusa quindi questa parte, nella mattinata di venerdì 12 gennaio i posti disponibili erano circa un migliaio, tutti singoli: impossibile quindi trovare posti vicini.

Qualche indicazione: i tifosi atalantini dovrebbero essere ospitati nei settori 60 e 61 della NordKurve: in rete il tam tam invita chi si muovesse in autonomia ad acquistare biglietti dei settori 54, 53, 43, 46 e 49.

Questo vale per i viaggiatori singoli: in attesa di conoscere i dettagli dei pacchetti che Ovet metterà in vendita (si attendono novità nei prossimi giorni), c’è la proposta del Club Amici dell’Atalanta, aperta solo ai tesserati. Trasferta da mattina a sera, giovedì 15: volo charter da Orio al Serio a Colonia (e ritorno) e ultimi cento chilometri in pullman, per il trasferimento fino a Dortmund. Il pacchetto – organizzato in collaborazione con Ovet – comprende volo, trasferimento e biglietto nel settore ospiti, al costo di 400 euro. Il Club Amici avrà a disposizione due interi charter: il primo sarà riservato alle sezioni che partecipano attivamente all’organizzazione delle trasferte di campionato, il secondo agli ottanta circoli affiliati.

