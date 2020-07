Incendio in via Divisione Tridentina Tetto in fiamme - Le foto

L’incendio in via Divisione Tridentina a Bergamo

Tetto in fiamme - Le foto Due squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo sono impegnate in centro per spegnere un incendio all’ultimo piano di una palazzina.

Un incendio in un tetto in via Divisione Tridentina a Bergamo nella mattinata di venerdì 17 luglio sta impegnando due squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo. Sul posto sono in azione un’auto botte e un’auto scala. L’origine dell’incendio è ancora da verificare: l’appartamento sottostante risulta in fase di ristrutturazione. Non ci sono feriti. I Vigili del fuoco stanno cercando di spegnere le fiamme e provvederanno poi alla bonifica della zona compromessa.

