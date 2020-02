L’incendio in via Serassi a Bergamo, in zona cimitero

Incendio in via Serassi a Bergamo

Fumo nero in zona cimitero - Video Due mezzi dei Vigili del fuoco hanno arginato il principio d’incendio in un deposito materiali in via Serassi.

Una nube nera scaturita da un incendio si è alzata intorno alle 17 di venerdì 28 febbraio in zona cimitero a Bergamo. Due mezzi dei Vigili del fuoco del comando di via Codussi sono intervenuti in via Serassi in un magazzino di deposito materiali per arginare le fiamme.

