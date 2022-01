Inchiesta sui quartieri, lunedì il nostro viaggio arriva a Campagnola Su L’Eco di Bergamo di lunedì 31 gennaio prosegue la nostra inchiesta sui quartieri di Bergamo: la nuova tappa raggiunge Campagnola.

La passerella che è stata realizzata pochi mesi fa ha riportato Campagnola all’interno della città. E’ stata eliminata una cesura netta e la circonvallazione non rappresenta più un muro tra il quartiere e il centro. Gli abitanti possono raggiungere in tutta sicurezza a piedi il centro passando dalla Malpensata. Un’opera importante per un rione che è cresciuto negli ultimi trent’anni passando da 1.766 abitanti a 2.611. Un balzo in avanti che richiedeva una ricucitura con la città. Ne parliamo nell’inchiesta «I quartieri al centro» che lunedì 31 gennaio torna in edicola con L’Eco di Bergamo. Il focus è centrato proprio su Campagnola e ne mette in luce il cambiamento dei residenti. C’è un dato molto curioso che spicca tra tanti: è il quartiere della «mezza età».



Questi e tanti altri approfondimenti li troverete sul giornale illustrati in un’ampia grafica, insieme alla voce di diversi residenti che sono stati intervistati e hanno raccontato cosa funziona e cosa manca nel quartiere.

