Incidente a Ponte Nossa, coinvolto un mezzo pesante, code in Val Seriana

Un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante ha creato qualche problema alla viabilità in Valle Seriana nel primo pomeriggio di martedì 15 febbraio.

Nell’incidente sono stati coinvolte tre persone, ma solo una di 34 anni si è ferita. I soccorsi sono intervenuti con un’ambulanza, un’auto medica e e con l’elicottero partito da Sondrio.

Fortunatamente le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi del previsto e non è stato necessario il trasporto con l’elicottero. Il 34enne è stato caricato sull’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto si sono formate code in entrambe le direzioni, creando disagi alla circolazione per gran parte del pomeriggio.

