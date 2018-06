L’incidente in Largo Porta Nuova (Foto by Yuri Colleoni)

Incidente auto-moto in Porta Nuova

Coinvolto un agente della Polizia Locale L’incidente è avvenuto verso le 20.30 di giovedì 14 giugno in Largo Porta Nuova, si sono create code in tutta la zona.

Un incidente dalla dinamica ancora poco chiara ha coinvolto anche un agente di 41 anni della Polizia Locale di Bergamo che stava viaggiando in moto e che si è scontrato contro un’auto condotta da un latro 41enne. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi ma il traffico è rimasto piuttosto difficoltoso in zona per oltre un’ora. La situazione è andata normalizzandosi solo attorno alle 22. Sul posto due ambulanze e gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo per i rilievi.

