Incidente in A4, code verso Brescia

Coinvolto un camion, quattro feriti Un grave schianto sull’autostrada nella mattinata di martedì 23 luglio.

Un incidente in cui è coinvolto un mezzo pesante, sta creando qualche difficoltà alla circolazione sull’autostrada A4. Lo schianto è avvenuto verso le 7.50 di martedì 23 luglio nel tratto Palazzolo-Rovato. Si sono formate code in direzione Brescia.

Sul posto due ambulanze uscite in codice rosso per soccorrere quattro persone ferite, di cui ancora non si conoscono le condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA