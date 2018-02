Incidente in pieno centro a Bergamo

Motociclista ferito in viale Papa Giovanni Uno scontro tra un’auto e una moto alle 11.30 di sabato. Ferito 56enne.

Un’ambuilanza e un’automedica sono intervenute per soccorrere un motociclista 56enne coinvolto in un incidente in pieno centro a Bergamo verso le 11.30 di sabato 10 febbraio in viale Papa Giovanni a Bergamo. L’incidente è parso subito abbastanza grave, tanto che le ambulanze sono state chiamate in codice rosso.

