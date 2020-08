Incidente in via della Valli: 3 feriti

Traffico bloccato sul rondò Traffico bloccato per un’ora per un incidente in via delle Valli avvenuto intorno alle 7 di lunedì 3 agosto.

Traffico bloccato per un incidente in via delle Valli avvenuto intorno alle 7 di lunedì 3 agosto. Ancora da capire la dinamica dello scontro tra due auto nel tratto che immette su via Borgo Palazzo in ingresso alla città di Bergamo dal rondò. Tre i feriti, non gravi: un 37enne e due quarantenni: sul posto sono intervenute due ambulanze e uno degli automobilisti è stato ricoverato alle Gavazzeni. Completamente bloccata la viabilità al rondò delle Valli e sulle direttive di accesso e uscita: intorno alle 8 il traffico è tornato regolare.

