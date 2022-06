Via Spino, scontro fra un’auto e un bus Atb: lunghe code

Scontro tra un bus di linea di Atb e un’utilitaria all’intersezione tra via Spino e Via Carnovali in città nel primo pomeriggio di venerdì: l’incidente ha creato lunghe code in zona San Bernardino e Carnovali. L’impatto è avvenuto poco dopo le 14 tra un autobus della linea 6 per San Colombano e una vettura: secondo la prima ricostruzione, il bus proveniva da via San Bernardino in direzione di via Carnovali, mentre l’auto arrivava da via Spino. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Bergamo insieme al soccorso sanitario. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. La conducente della vettura, una donna di 48 anni, è stata accompagnata all’ospedale Humanitas Gavazzeni in «codice verde».