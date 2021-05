Incidente sul lavoro a Leffe. Si incastra nei rulli, 41enne rischia di perdere un braccio L’incidente è avvenuto martedì 4 maggio alle 17 in via Stadio.

Stava lavorando a un macchinario della ditta Warmor di Leffe, quando qualcosa è andato storto e un braccio si è incastrato nei rulli. Si è ferito così in modo grave un operaio di 41anni di origine rumena residente a Fiorano.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza, un auto medica e infine anche l’elisoccorso partito da Bergamo.

Il ferito è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice rosso in ospedale, dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, ma rischierebbe di perdere un braccio.

