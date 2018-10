Incidente sulla provinciale Valle Seriana

Tre auto coinvolte, traffico in tilt Incidente sulla provinciale a Colzate intorno alle 19 di sabato 13 ottobre: sul posto ci sarebbero almeno cinque feriti.

La strada provinciale 35 per la Valle Seriana ancora teatro di un incidente: stasera, intorno alle 19, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente all’altezza del semaforo di Colzate. Sul posto, nella serata di sabato 13 ottobre, stanno intervenendo i Vigili del fuoco di Gazzaniga e Clusone insieme alle ambulanze (Croce Rossa di Gandino e Alzano). Traffico in tilt in entrambe le direzioni. Da alcune prime informazioni ci sarebbero sette persone coinvolte, almeno cinque i feriti.

