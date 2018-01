Incidente sull’Asse interurbano

Code tra Curnasco e Longuelo Rallentamenti lungo la superstrada a causa di uno scontro in direzione Isola

L’incidente si è verificato intorno alle 16 lungo la corsia che porta verso l’Isola, all’altezza dello svincolo di Longuelo. Ancora incerte le cause, ma non ci dovrebbero essere feriti. Il traffico ha però subito dei forti rallentamenti con le code che sono arrivate fino all’altezza del ponte su via Moroni.

