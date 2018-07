Incidente sull’asse interurbano

Lunghe code da Bergamo a Seriate Incidente sull’asse interurbano e ora di punta: una combinazione che ha generato un grande caos su una delle strade più trafficate della provincia.

Il tamponamento non è grave e ha coinvolto due auto all’altezza dello svincolo di Grassobbio, ma nel territorio del Comune di Seriate. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 19.15 in direzione Seriate e in pochi minuti si sono formati centinaia di metri di coda, divenuti poi chilometri. La colonna di auto ferme è arrivata fino allo svincolo di Campagnola, a Bergamo. Sul posto un’ambulanza per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA