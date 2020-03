Frontale tra due auto a Pradalunga

50enne ferito, portato in ospedale È successo alle 13.30 di martedì 10 marzo sulla Provinciale della Val Seriana.

Due mezzi della Centrale dei Vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti per un incidente frontale tra due auto sulla Provinciale della Val Seriana, nel territorio di Pradalunga alle 13.30 di martedì 10 marzo. Un uomo di 50 anni è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

