Incidenti in motorino Maglia nera a Bergamo

È molto usato e, soprattutto, con la stagione estiva sono molti i bergamaschi, giovani e meno giovani, che scelgono il «cinquantino» per muoversi in città. Ma è un mezzo con il quale bisogna fare davvero molta attenzione. La nostra provincia, con un sinistro ogni 3.096 abitanti, è infatti quella con la più elevata frequenza di incidenti in motorino in Lombardia, ed è 17ª in Italia.

A dirlo è una ricerca realizzata da Das, compagnia di «Generali Italia», specializzata nella tutela legale, in occasione del lancio di Das in movimento, nuova soluzione assicurativa di tutela legale a copertura totale. Dopo Bergamo, in classifica c’è Milano, con un incidente ogni 3.889 abitanti e Lecco con un incidente ogni 4.989 abitanti, mentre la città più virtuosa è Lodi (un incidente ogni 16.387 abitanti).

La media nella nostra regione è di un incidente ogni 4.913 abitanti. Bergamo è messa relativamente meglio dal punto di vista degli incidenti in bicicletta: con un incidente ogni 2.806 si piazza al settimo posto in Lombardia (prima Cremona con un incidente ogni 1.414 abitanti e ultima Sondrio con un incidente ogni 3.563 abitanti) mentre è quinta per gli incidenti in moto, con un incidente ogni 1.674 abitanti (al primo posto Milano con un incidente ogni 733 abitanti e all’ultimo Lodi con un incidente ogni 4779 abitanti).

