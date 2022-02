Info point Ats in Borgo Palazzo e centro tamponi in piazzale Alpini: nuovi orari Da lunedì 14 febbraio novità per i due servizi in città, ecco i dettagli.

L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo comunica che da lunedì 14 febbraio l’Info Point di Ats Bergamo in via Borgo Palazzo 130 (padiglione 9C), istituito per chiedere informazioni su green pass e provvedimenti di isolamento/quarantena osserverà i seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 14 alle 16.

Inoltre, da lunedì 14 febbraio il Punto Tamponi di piazzale Alpini a Bergamo sarà aperto solo il sabato e la domenica dalle 9 alle 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA