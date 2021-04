Infortunio sul lavoro a Casirate. Grave 58enne: trasportato in elicottero in ospedale L’incidente si è verificato poco prima delle 12 in via dell’Industria a Casirate.

Un grave infortunio si è verificato nella mattinata di mercoledì 14 aprile verso mezzogiorno a Casirate in via dell’Industria. Un uomo di 58 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, sarebbe in gravi condizioni.

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia stato investito da un muletto guidato da un altro dipendente.

Sul posto oltre all’elisoccorso sono giunte un’ambulanza, un’auto medica. I carabinieri e i funzionari dell’Ats stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto.

