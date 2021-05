Cade da un ponteggio a Riva di Solto. Grave 29enne, trasportato con l’elisoccorso in ospedale L’incidente è avvenuto alle 12 di lunedì 10 maggio in un cantiere di via Cimitero.

Ennesimo grave infortunio sul lavoro nella nostra provincia. A Riva di Solto un operaio di 29 anni di Borno è caduto da un ponteggio e si è ferito gravemente.

Ancora da definire la dinamica dell’incidente che è avvenuto in via Cimitero. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia.

Sul posto anche i Carabinieri di Clusone e i tecnici dell’Ats di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA