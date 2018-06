Ingegneria, filosofia e big data

Le nuove lauree magistrali di UniBg Si arricchisce l’offerta formativa dell’Università di Bergamo.

Dal prossimo anno accademico nuove opportunità per chi si iscrive alle lauree magistrali. «Due percorsi creati ex novo e tre rivisitati, in attuazione del piano strategico di ateneo triennale – spiega il rettore Remo Morzenti Pellegrini –, mentre stiamo lavorando a ulteriori novità per i corsi triennali e magistrali a partire dal 2019-2020». Le nuove lauree magistrali riguardano i dipartimenti di Ingegneria e Filosofia. Su L’Eco di Bergamo in edicola sabato 30 giugno tutte le novità sui nuovi corsi di laurea magistrale.

