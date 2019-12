Insolito «parcheggio» in via Borfuro

Auto finisce fuori strada in pieno centro Il post della pagina Facebook «Chei de Berghem» ha riportato lo scatto dell’insolito parcheggio.

Singolare «parcheggio» in pieno centro nella mattinata di venerdì 20 dicembre in pieno centro: l’auto è finita, per ragioni ancora da accertare, fuori strada in via Borfuro. La via è a senso unico e l’auto è finita lungo i gradini della galleria di negozi che abbelliscono la via del centro. A riportare la notizia la pagina Facebook «Chei de Berghem».

