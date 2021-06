Installazione passerella tra Malpensata e Campagnola: cambia la viabilità dal 28 giugno La passerella ciclopedonale sarà installata a metà luglio, nel frattempo ci saranno delle variazioni alla viabilità nella zona.

Stanno per concludersi i lavori di riqualificazione dell’ex area dismessa dei Mangimi Moretti, nel quartiere di Campagnola. Una riqualificazione avviata nel 2019 con la demolizione dei vecchi edifici dismessi da quasi 20 anni, degradati e spesso luogo di occupazioni e bivacchi abusivi, proseguita poi con la sistemazione e il nuovo assetto della grande rotatoria lungo la circonvallazione, la realizzazione delle due strutture commerciali e la piantumazione degli alberi che andranno a costituire le due aree verdi a servizio del quartiere. Manca, di fatto, solo la passerella ciclopedonale a collegare il quartiere di Campagnola a quello della Malpensata e al resto della città: la grande struttura metallica è già stata realizzata ed è giunto il momento del suo montaggio.

Il rendering della passerella tra Campagnola e Malpensata

Per questo motivo, da lunedì 28 giugno, saranno necessari lavori che avranno conseguenze sulla viabilità dell’area, per permettere le ultime lavorazioni in loco e poi consentire la vera e propria installazione della passerella.

Dalle ore 9.00 di lunedì 28 giugno e fino alle ore 18.00 di domenica 18 luglio sono quindi previsti i seguenti provvedimenti viabilistici:

• in Via San Giovanni Bosco nel tratto compreso tra il civico 49 e la Via Campagnola

- divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli

- s trada a fondo chiuso in corrispondenza delle lavorazioni di cantiere

- istituzione del limite di velocità di 30 Km/h

- deviazione dei pedoni e dei velocipedi

Sarà quindi possibile percorrere la via Ferruccio dell’Orto e, da lì, le strade interne del quartiere di Campagnola. Dei movieri saranno previsti lungo la via Stendhal nel tentativo di snellire il traffico e consigliare il percorso meno trafficato per il centro città, visto che anche sulla via Zanica sono in corso, in questi giorni, i lavori di consolidamento del ponte della circonvallazione (un cantiere che si concluderà entro l’inizio delle scuole, i primi di settembre).

• in Circonvallazione Paltriniano dalle ore 17.00 di sabato 17 luglio e fino alle ore 10.00 di domenica 18 luglio

- divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli

Sarà quindi necessario, tra il 17 e il 18 luglio, interrompere per una sera il traffico sulla circonvallazione, in modo da lavorare in sicurezza e installare la struttura che è destinata a sormontare la strada.

(Foto by Roberto Vitali)

