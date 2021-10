Intervento con diserbanti, lunedì 18 resta chiuso il cimitero di Bergamo Sospese le cerimonie funebri e le Messe che riprenderanno regolarmente martedì 19 ottobre.

Con l’obiettivo di rendere ancora più accoglienti gli spazi verdi cimiteriali e contenere contemporaneamente la diffusione di erbe infestanti, il Cimitero monumentale cittadino resterà chiuso l’intera giornata di lunedì 18 ottobre per consentire la realizzazione di un intervento di diserbo generale.

«L’utilizzo di specifici prodotti fitosanitari in aree evidentemente non circoscrivibili, ha imposto a chiusura del Cimitero come misura a tutela della sicurezza e della salute dei frequentatori» scrive in una nota il Comune di Bergamo.

I funerali sono sospesi nella giornata di lunedì e rinviati a martedì 19 ottobre. Verranno ammessi al Cimitero esclusivamente i carri funebri in transito verso il Tempio Crematorio per il conferimento dei feretri in cremazione e per il ritiro delle urne cinerarie. Le Messe e le celebrazioni funebri presso il Tempio di Ognissanti sono sospese per quella giornata.

In caso di pioggia, l’intervento verrà rimandato al primo periodo utile.

