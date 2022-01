Intossicato a causa del braciere in cucina, trattamento di ossigeno terapia per un 36enne L’incidente sabato mattina ad Alzano, in via Busa. L’intervento d’emergenza in Habilita a Zingonia.

È rimasto intossicato con un braciere a carbonella in cucina. Nella mattina di sabato 22 gennaio in Habilita Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio.

Si tratta di un uomo di 36 anni che si è sentito male nella sua abitazione ad Alzano, in via Busa. Una volta giunti i soccorsi, il paziente è stato trasportato in Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’uomo è stato poi trasferito in Habilita per il trattamento. Una volta terminate le cure il 36enne è stato riportato all’ospedale di Bergamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA