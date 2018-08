Investe sei ragazzini e poi scappa

Corsa al Papa Giovanni di Bergamo Uscivano dalla discoteca e rincasavano in bicicletta: travolti a 16 anni da un’auto (che si è allontanata prima dell’arrivo dei soccorsi).

Gravissimo incidente nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Mantova, in viale della Favorita. Alle 3.39 un’auto (che si allontana prima dell’arrivo dei soccorsi) ha investito un gruppo di ragazzi in bicicletta, probabilmente usciti dalla discoteca.

Una ragazza di 16 anni è stata portata in elicottero all’ospedale di Bergamo con un trauma maggiore cranio facciale con fratture arto inferiore, mentre un ragazzo di 16 anni è stato trasportato all’ospedale di Mantova con un trauma cranico commotivo. Coinvolti altri 4 ragazzi (una ragazza di 16 anni, 2 ragazze di 17 e un ragazzo di 17 anni) policontusi trasportati in ospedale a Mantova.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso avanzato di Mantova, l’elisoccorso da Brescia, 3 ambulanze e gli agenti della Polstrada di Mantova.

Intorno alle 5.30, in località Formigosa a Mantova, i Carabinieri hanno richiesto il trasporto in ospedale per il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, rinvenuto ancora a bordo della vettura che riportava i segni dell’investimento della ragazza.

