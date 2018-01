Investimento a Endine Gaiano

Grave un pedone di 84 anni L’incidente sulla SS42 intorno alle 18. L’uomo è stato trasportato in ospedale sarebbe grave.

Incidente verso le 18 di giovedì 5 gennaio a Endine Gaiano sulla statale del Tonale all’altezza del centro abitato di Endine Gaiano. Un’ambulanza e un’auto medica sono accorse per soccorrere un pedone che è stato investito da un’auto. Le condizioni dell’uomo, un 84enne, sono apparse abbastanza gravi, poi è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

