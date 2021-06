Investito in un parco nel Milanese, morto il bimbo di 3 anni ricoverato a Bergamo È morto nel pomeriggio di venerdì 4 giugno il bambino di tre anni investito mercoledì scorso all’interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano (Milano) e ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

È morto nel pomeriggio di venerdì 4 giugno il bambino di tre anni investito mercoledì scorso all’interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano (Milano) e ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La salma del piccolo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico, disposto per la giornata di domani. A investire il bimbo era stato un pensionato di 72 anni che aveva l’auto posta sotto sequestro e la patente revocata. Tra le possibili cause dell’incidente, anche quella del malore. Esclusa dagli inquirenti, invece, la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. L’uomo, già indagato per lesioni stradali gravissime e guida senza patente, potrebbe ora rispondere di omicidio stradale. La sua Citröen era piombata addosso al bambino cadendo da una terrazza panoramica del parco.

