Investito un bambino di un anno

Trasportato in elisoccorso a Bergamo Un bambino di un anno è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere stato investito da un’auto a Bubbiano, in provincia di Milano.

L’incidente è avvenuto in via dei Pianoni 26, verso le 18 di sabato 7 luglio. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Oro di Gaggiano e l’elisoccorso che ha portato il piccolo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per accertamenti. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia locale del Consorzio dei Navigli ha svolto gli accertamenti per ricostruire l’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA