Iscrizioni a scuola

Al via oggi le registrazioni Sul portale vengono rilasciati codice utente e password. Video appositi per guidare nella procedura.

Aprono oggi le registrazioni al portale on line dedicato alle iscrizioni per le classi prime di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Dalle 9 quindi sarà possibile iniziare la procedura sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Per accedere al servizio è necessario avere un codice utente e una password che si possono ottenere attraverso la procedura di registrazione. Se il genitore che deve occuparsi dell’iscrizione ha già un’identità Spid (Sistema pubblico di identità digitale) può accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità, oppure può utilizzare le credenziali Polis se, in qualità di docente, ne è in possesso.

La procedura, nello scorso anno scolastico, aveva creato più di un grattacapo al Ministero e soprattutto ai genitori che dovevano effettuare le procedure. Da quest’anno quindi sulla home page del sito il Ministero ha creato e messo a disposizione di tutti gli utenti dei video informativi che li accompagnano passo dopo passo sia nelle procedure di registrazione ma anche in quelle di iscrizione. Dalle 8 del 16 gennaio poi si partirà con le iscrizioni vere e proprie che si concluderanno il 6 febbraio alle 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA