Istituto Quarenghi, esplode ordigno sotto l’auto di un professore del serale

Istituto Quarenghi, esplode ordigno

Un ordigno fatto esplodere sotto l’auto di un professore dell’Istituto Quarenghi a Bergamo. È successo nella notte di lunedì 5 marzo intorno alle 11 nel parcheggio della scuola di via Europa. Non ci sarebbero feriti ma solo danni alla vettura, una Fiat Panda grigia. L’insegnante era in classe a un corso serale. Sulla composizione dell’ordigno sono in corso gli accertamenti.

