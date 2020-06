Italia, accordo per il vaccino di Oxford

Le prime dosi entro la fine dell’anno Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato di aver firmato un accordo per 400 milioni di dosi del vaccino sviluppato ad Oxford. Prima tranche di dosi in autunno.

«Nei precedenti giorni avevamo sottoscritto un’alleanza per il vaccino con Francia, Germania e Olanda, ora abbiamo stretto un accordo con AstraZeneca, azienda farmaceutica che per ora ha il vaccino più promettente, per 400 milioni di dosi». Così il ministro della Salute Speranza nel corso del suo intervento agli Stati generali dell’economia sulla produzione del possibile vaccino anti-Covid 19.

«La prima tranche sarà disponibile già in autunno e coinvolgerà realtà italiane come l’Irbm di Pomezia mentre l’infialamento finale avverrà ad Anagni». «Come è noto - ha continuato il ministro - il coronavirus è un nemico molto insidioso e abbiamo detto che il vaccino è l’unico vero rimedio.

Stiamo parlando del vaccino

più promettente, ma non c’è certezza assoluta

Nella ricerca del vaccino l’Italia si mette in testa»

«L’impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima tranche di dosi» ha spiegato il ministro Speranza in un post su Fb. «Con la firma di oggi arriva un primo promettente passo avanti per l’Italia e per l’Europa. Il vaccino è l’unica soluzione definitiva al Covid-19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi» ha concluso il ministro che ha informato il Consiglio dei ministri e gli ospiti presenti agli Stati Generali, ricevendo alla fine un applauso.

