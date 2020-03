La Bergamo che non avete mai visto Una città che lotta in silenzio - Video

La Bergamo che non avete mai visto

La Bergamo che non avete mai visto. La Bergamo che non avremmo mai voluto vedere. Vuota, silenziosa, surreale. Ma è la Bergamo dei bergamaschi, dei bergamaschi che oggi lottano, che vanno avanti, che non si fermano davanti a nessuno e davanti a niente. Tutti uniti nella lotta al virus che ha cambiato tutto.

È la Bergamo dei chiusi in casa, di chi rispetta le regole, per il bene di tutti. Un viaggio attraverso la città, nei suoi luoghi più simbolici: piazze, strade, chiese, circonvallazioni, tutte desolatamente vuote. Un vuoto che tutti sperano di poter presto tornare a riempire.

(video realizzato da Raimondo Clemente per L’Eco di Bergamo)

