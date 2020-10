«La Champions al Gewiss stadium»

Il tweet che conferma: è ufficiale È arrivata nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre la comunicazione ufficiale che dà l’omologazione dell’impianto bergamasco per la Champions League.

«È ufficiale: giocheremo la Champions League al Gewiss Stadium»: lo annuncia con un tweet la società nerazzurra. Si è chiuso dunque l’iter per portare il calcio europeo al Gewiss Stadium: è arrivata nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre la comunicazione ufficiale che dà l’omologazione dell’impianto bergamasco per la Champions League. L’Uefa, tra l’altro, ha giocato a due punte negli ultimi due giorni, con un’ultima specifica missione a Bergamo, dedicata a un doppio fronte: oltre alla coppa dalle grandi orecchie che attende l’Atalanta, sul tavolo della federcalcio europea c’era infatti anche la questione della Nazionale azzurra che giocherà qui il 14 ottobre contro l’Olanda.

Domenica e lunedì un delegato dell’Uefa è stato nuovamente in visita allo stadio di viale Giulio Cesare per valutare la conclusione dei lavori iniziati in estate, prendendo atto di quanto reso concreto dall’Atalanta dopo il precedente sopralluogo – più corposo in fatto di ispettori, e soprattutto decisivo per avere l’ok di massima – del 7 e 8 settembre, quando il cantiere era ancora aperto. Al termine di quella visita, gli ispettori avevano sostanzialmente chiesto alcune piccole aggiunte alle aree dedicate ai media e alle aree hospitality per gli ospiti dell’Uefa, lavori che sono stati nel frattempo eseguiti; per il resto, è stato appurato che tutte le migliorie sono state implementate.

Oggi dunque per l’Atalanta è arrivata «certificazione» finale. Già l’8 settembre, comunque, lo stesso presidente Antonio Percassi aveva confermato che il Gewiss Stadium «sarà a norma anche per giocare la Champions». Il debutto di quella musichetta, seppur a porte chiuse (l’Uefa ha autorizzato capienze fino al 30%, ma solo se c’è il placet delle autorità locali: in Italia non sarà certamente così, l’unica apertura concessa potrebbe essere quella ai mille invitati come per il campionato), risuonerà a Bergamo per la prima volta martedì 27 ottobre, ore 21, contro l’Ajax, frammento di storia del calcio europeo; il 3 novembre arriverà invece il Liverpool, altra leggenda del calcio europeo, quindi l’ultima visita della fase a gironi sarà quella dei danesi del Midtjylland il 1° dicembre.

La missione Uefa dei giorni scorsi è servita anche in vista di un altro appuntamento internazionale, Italia-Olanda di Nations League, in programma al Gewiss Stadium il 14 ottobre, altro appuntamento targato Uefa. La Nazionale arriverà a Bergamo nella serata del 12 ottobre, di rientro da Danzica (lì l’11 ottobre giocherà contro la Polonia); il 13 ottobre al Gewiss Stadium si terranno le conferenze stampa di Italia e Olanda, così come gli allenamenti di rifinitura delle due nazionali, mentre il 14, alle 20,45, il fischio d’inizio del match. Il calcio europeo, insomma, è dietro l’angolo.

