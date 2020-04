A Bergamo 9.171 positivi, +132

Mercoledì erano stati 236 La conferenza stampa quotidiana della Regione Lombardia con i dati e gli aggiornamenti del vicepresidente Fabrizio Sala.

«Nei dati di oggi troviamo una conferma del trend che va però valutato in un arco di 4 o 5 giorni. Il tasso di trasmissione del contagio però è diminuito e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono oltre 124 mila». Lo ha detto, nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus, il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, che ha poi spiegato come i casi positivi in Lombardia siano saliti a quota 46.065, 1.292 più di mercoledì; i ricoveri in ospedale sono 11.762, 165 in meno di mercoledì, quando invece erano aumentati di 44 unità. A questi ultimi si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1351, 9 più di mercoledì. I decessi sono arrivati a quota 7960, 367 più di mercoledì. «Stiamo cominciando a uscire dalla più grave emergenza» ha sottolineato Sala anche se «con l’epidemia dovremo vivere per parecchio tempo».

Inoltre sono 475mila i questionari compilati per mappare il rischio di contagio e diffusione sul Covid-19 sull’app «AllertaLom»: ha detto Sala ringraziando e invitando a rimanere a casa: serve per fare la mappa del rischio del contagio e abbiamo chiesto ai cittadini di scaricarla e di compilare il questionario anonimo sulle loro condizioni di salute. «Evitiamo le passeggiate fuori» ha aggiunto. «Mercoledì purtroppo dall’analisi della mobilità delle persone in Lombardia abbiamo avuto un 37%, arrotondato per difetto» ha spiegato Sala, sui dati degli spostamenti delle persone in Lombardia, ottenuti analizzando le celle dei telefoni cellulari, considerando come riferimento (100%) il 20 febbraio, prima dello scoppio dell’epidemia. Lunedì e martedì la percentuale era stata del 36%. «Oltre l’1% in più rispetto al giorno prima significa diverse migliaia di persone in giro. Dobbiamo assolutamente stare in casa e uscire solo per estrema necessità. L’unica arma che abbiamo è l’isolamento sociale» ha aggiunto.

All conferenza stampa il vicepresidente Sala fornisce i dati bergamaschi: i positivi sono 9.171 con un incremento di 132 contagi nella giornata di giovedì 2 aprile. Mercoledì erano +236. Per quanto riguarda il numero di decessi, in Bergamasca, sono stati 84 nelle ultime 24 ore.

I DATI BERGAMASCHI

9.171 (+132)

mercoledì: 9.039 (+236)

martedì: 8.803 (+139)

A Brescia invece si sono accertati 159, nuovi casi e il totale è arrivato a 8.757. A Milano i positivi sono 10.004, con un aumento di 482, mentre mercoledì erano stati 611 in più, anche se a Milano città la crescita di 203 casi è maggiore di quella di mercoledì (+159).

