La cultura si può fare anche in quota

«Cinescatti» al rifugio Balicco Sabato 7 luglio alle 21, proiezione, poesia e musica a duemila metri.

Rifugio Marco Balicco e Cinescatti presentano una sonorizzazione di immagini dall’archivio di cinema amatoriale Cinescatti accompagnate da poesie di Chandra Livia Candiani dall’opera “Fatti vivo”. Protagonista è la montagna: quella sola, fatta di paesaggi vertiginosi e incontaminati e quella partecipata, teatro di escursioni, sci alpinismo e avventure familiari.

Montaggio di immagini e poesie a cura di Alessandra Beltrame. Musiche dal vivo del chitarrista Luca Brembilla. La performance con proiezione avrà luogo nel parto circostante al rifugio, posto a 1963 mt. di altitudine sul Sentiero delle Orobie in Alta Val Brembana a Mezzoldo.

Cinescatti (Laboratorio 80) è un archivio di film in pellicola, amatoriali e di famiglia. Si dedica al recupero, il restauro e la valorizzazione di pellicole amatoriali in formati minori quali 9,5 pathe baby 8 mm e super 8. I materiali, spesso dimenticati in armadi, soffitte e cantine sono documenti preziosi per ricostruire una sorta di «psicologia del Novecento» fatta di paesaggi umani e di scenografie ormai scomparse. per tutte le informazioni clicca qui.

