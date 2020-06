La dedica a Bergamo e all’Università

dal coro dell’ateneo di Stoccarda - Video L’orchestra e il coro accademico dell’Università di Stoccarda sulle note del «Va’ Pensiero» in segno di vicinanza a Bergamo.

L’orchestra e il coro accademico dell’Università di Stoccarda hanno reso omaggio e manifestato la loro vicinanza a Bergamo in questo delicato periodo dell’epidemia e alla sua università attraverso un video in cui gli studenti eseguono il celebre brano d’opera «Va’ Pensiero» di Giuseppe Verdi. Il coro dell’ateneo tedesco era stato ospite a Bergamo, all’Università, in occasione del 50esimo anniversario di fondazione di Unibg. Ecco l’emozionante esecuzione del celebre coro d’opera.

