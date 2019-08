La Fanfara alpina tridentina a Mosca

Dodici i bergamaschi sulla Piazza Rossa A Mosca per il XII Festival internazionale di musica militare «Spasskaya Tower»: è la prima volta che partecipa. Tanti i bergamaschi coinvolti. Brighenti: «Un onore».

Dal 23 agosto al 1° settembre il cuore alpino di Bergamo sarà sulla Piazza Rossa, a Mosca, dove andrà in scena il XII Festival internazionale di musica militare «Spasskaya Tower», appuntamento che unisce migliaia di persone e per il primo anno vedrà la partecipazione delle Penne nere. Al festival interverranno oltre 20 Paesi, l’Italia sarà rappresentata dalla Fanfara alpina tridentina con una folta rappresentanza di bergamaschi. I componenti della Fanfara provengono dalle città tradizionalmente alpine, ben 12 dalla provincia di Bergamo, 15 i bresciani, 10 dalla provincia di Trento, cinque comaschi, tre da Sondrio e Varese, due da Bolzano come da Monza e Brianza e un rappresentante per Biella, Cremona, Milano, Macerata e dalla Svizzera. Portabandiera per il nostro Paese sarà un bergamasco, Francesco Brighenti, alpino e speaker molto conosciuto in tutta la provincia: «È un onore rappresentare l’Italia e tutte le bande italiane militari».

