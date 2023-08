«La festa di Sant’Alessandro occasione per nuove vie di dialogo»

Sincera, profonda, partecipata, senza alcun nascondimento sui problemi della Chiesa (non solo quella bergamasca), ma nemmeno su quelli della società bergamasca. È la lunga intervista al Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, che «L’Eco» pubblica sabato 26 agosto, in occasione della festa di Sant’Alessandro, patrono della città. Ma ha ancora un senso celebrare oggi il santo patrono? Monsignor Beschi non ha dubbi: pur riconoscendo che sia tutto da discutere quanto questa figura possa essere ancora significativa e unificante in una società caratterizzata da una grande varietà di idee e sensibilità assai diverse, la celebrazione di Sant’Alessandro mantiene e offre una serie di potenzialità «che meritano riconoscimento», non solo per la vita religiosa, ma anche per quella culturale e sociale, prima fra tutte la forza del dialogo per ricomporre dissidi e fratture. Nel ribadire l’impegno della Chiesa bergamasca nei confronti dei più diseredati, il Vescovo avverte anche una certa solitudine nell’affrontare queste situazioni. E chiede, alla Chiesa bergamasca, ma anche alla città, quale rappresentazione Bergamo vuole darsi in prospettiva futura.