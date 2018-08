La lettera del sindaco Gori alle famiglie

«Senza vaccini non si accede agli asili» Inviata ai genitori di tutti i bambini iscritti per settembre ai servizi comunali per l’infanzia da 0 a 6 anni.

«Per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia l’aver effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie in relazione al calendario vaccinale è condizione necessaria per poter accedere alle strutture educative». È quanto scrivono il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e l’assessore all’Istruzione Loredana Poli in una lettera che sarà inviata nei prossimi giorni ai genitori di tutti i bambini iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia della città.

«Il dibattito che si è acceso sul delicato tema degli obblighi di vaccinazione sta causando confusioni e incertezze nelle famiglie, i cui figli da settembre frequenteranno i servizi per l’infanzia e la scuola – si legge nella lettera –. Per l’inizio dell’anno educativo il Parlamento non farà in tempo a completare l’iter di modifica della attuale legge 119 del 31 luglio 2017 (la cosiddetta Legge Lorenzin), che perciò rimane vigente, con le stesse regole dello scorso anno».

