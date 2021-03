Milano in lockdown (Foto by Archivio)

La Lombardia in zona rossa da lunedì

Visite e seconde case: le Faq del governo Da lunedì 15 marzo Lombardia in zona rossa. Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti.

L’ordinanza firmata dal ministro Speranza per il passaggio della Lombardia in Zona Rossa sarà in vigore da lunedì 15 marzo e resterà in vigore per quindici giorni, quindi sino al 29 marzo. Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti (al link qui sotto trovate tutte le nuove «faq» del Governo).

1 - In quali circostanze si può uscire di casa?



Si può uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Lo stesso vale per l’uscita dai confini del proprio comune e della regione.

2 - Posso andare a far visita ai parenti?

No, in zona rossa non c’è la possibilità di poter uscire di casa per andare a far visita a parenti o amici.

3 - E a Pasqua?

Il 3, il 4 e il 5 aprile tutto il territorio nazionale sarà in zona rossa (tranne le regioni in zona bianca, che resteranno appunto bianche), ma esattamente come a Natale 2020 ci si potrà spostare una volta al giorno, tra le ore 5 e le 22, all’interno del territorio regionale verso un’altra abitazione privata, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di «destinazione» (dal conto delle «due persone ulteriori» sono esclusi i figli minori di 14 anni e le persone non autosufficienti conviventi).

4 - Posso andare a casa dei miei genitori anziani?

Solo se vi è un motivo di necessità, per esempio se sono persone non autosufficienti, oppure per portare loro la spesa.

5 - Posso andare nella seconda casa?

Sì, posso andare anche in zona rossa e anche se è ubicata in un’altra regione in fascia rossa. Il nuovo Dpcm non affronta specificamente l’argomento, ma ribadisce che è «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza»; le nuove «faq», che sono attese a breve, dovrebbero poi specificare meglio le modalità per raggiungere le seconde case. In particolare, secondo fonti di governo, sarà consentito recarsi nelle seconde case per tutti coloro che abbiano un titolo per dimostrare la proprietà e a condizione che l’abitazione di destinazione non sia abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare del proprietario.

6 - Posso uscire a correre?

L’attività motoria, «tradizionalmente» intesa come le passeggiate, è consentita solo in prossimità della propria abitazione. L’attività sportiva, di intensità maggiore e quindi per esempio la corsa, è da intendersi permessa entro i confini del proprio comune. In entrambi i casi, le attività devono essere individuali e non di gruppo.

7 - Le scuole sono aperte?

No: tutti i cicli scolastici, dai nidi alle superiori fino alle università, sono in didattica a distanza.

8 - Come funziona l’asporto?

Bar e ristoranti sono chiusi al pubblico ma possono continuare a lavorare con la consegna a domicilio, senza vincoli di orario, e con l’asporto. Per l’asporto vanno fatte delle precisazioni: per i ristoranti è consentito sino alle 22, per i bar invece solo sino alle 18; in ogni caso, vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

9 - Quali negozi sono aperti?

Restano operative solo le attività di vendita di generi alimentari e quelli di prima necessità, tra cui edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, ma anche librerie, cartolerie, negozi di biancheria personale e calzature per bambini, articoli sportivi e giocattoli, fioristi, negozi per animali; nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali, tranne farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

10 - E i mercati?

Sono operativi solo i banchetti di vendita di prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici.

11 - I parrucchieri sono aperti?

No, e nemmeno i centri estetici. Gli unici servizi alla persona che possono operare in zona rossa sono le lavanderie.

12 - Si può andare in chiesa?

Sì, le funzioni religiose continuano a svolgersi, nel rispetto dei protocolli anti-Covid.

